vor 53 Min.

Messerangriff an Grundschule: Mutmaßlicher Täter soll in Psychiatrie

Nach dem Messerangriff an einer Berliner Grundschule beantragt die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des mutmaßlichen Täters in einem psychiatrischen Krankenhaus statt einer Untersuchungshaft in einem Gefängnis.