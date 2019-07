vor 33 Min.

Meuthen will wieder für AfD-Vorsitz kandidieren

AfD-Chef Jörg Meuthen will beim Parteitag im Herbst erneut für den Parteivorsitz kandidieren.

"Ich weiß, dass ich sehr viel Rückhalt in der Partei habe", sagte Meuthen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wenn die Unterstützung so bleibt, wie sie ist, kann und will ich mich einer weiteren Kandidatur um den Parteivorsitz nicht verwehren." Meuthens Kreisverband Ortenau in Baden-Württemberg hatte den Parteichef und Europaabgeordneten unlängst nicht als Delegierten für den Parteitag aufgestellt. Meuthen will die Entscheidung des Kreisverbandes aber anfechten. (dpa)

