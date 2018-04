02:53 Uhr

Mexiko fordert Respekt von US-Präsident Trump ein Newsticker

Im eskalierenden Streit um Grenzsicherung und Migration hat Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto Respekt von seinem US-Kollegen gefordert.

"Wir sind bereit zu verhandeln, aber immer in gegenseitigem Respekt", sagte der Staatschef in einer Videobotschaft. "Es gibt etwas, dass alle Mexikaner eint: die Gewissheit, dass niemand und nichts über der Würde Mexikos steht." Donald Trump hatte dem Nachbarland zuletzt vorgeworfen, nichts gegen die illegale Einwanderung von Mittelamerikanern in die USA zu unternehmen. (dpa)

Themen Folgen