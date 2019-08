vor 55 Min.

Migranten kommen über andere Mittelmeerrouten

Angesichts der harten Linie Italiens weichen Migranten auf andere Wege übers Mittelmeer aus.

Auf der Route von Nordafrika nach Spanien stieg die Zahl illegaler Einreisen im Juli im Vergleich zum Vormonat um 22 Prozent, wie die EU-Grenzschutzbehörde Frontex mitteilte. Insgesamt kamen aber über alle Fluchtrouten in den ersten sieben Monaten 2019 etwa 30 Prozent weniger Menschen in die Europäische Union als in der gleichen Zeit des Vorjahrs - rund 54 300. (dpa)

