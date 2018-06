08:47 Uhr

Mindestens drei Tote und 200 Verletzte bei Erdbeben in Japan Newsticker

Bei einem starken Erdbeben im Westen Japans sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Mindestens 200 Menschen im Raum der Millionenstadt Osaka erlitten Verletzungen, wie japanische Medien berichteten. Ein neun Jahre altes Mädchen starb, als eine Wand in einem Swimmingpool einstürzte. Auch ein alter Mann wurde den Berichten nach von einer Mauer erschlagen, ein anderer von einem umstürzenden Bücherregal. In Läden fielen Waren aus Regalen. Durch die Erschütterung der Stärke 6,1 fiel in mehr als 170 000 Haushalten in Osaka und der Nachbarprovinz Hyogo der Strom aus. (dpa)

Themen Folgen