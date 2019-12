vor 47 Min.

Mindestens elf Tote bei neuem Terrorangriff in Burkina Faso

Bei einem neuen Angriff von Terroristen in Burkina Faso sind mindestens elf Soldaten ums Leben gekommen.

Nach Medienberichten war eine Armeepatrouille in einen Hinterhalt geraten. Bei dem Gefecht seien auch mindestens fünf Angreifer getötet worden, hieß es. Erst am Vortag waren in dem westafrikanischen Land bei Kämpfen nach offiziellen Angaben über 100 Menschen ums Leben gekommen. In den Staaten der Sahelzone sind Gruppen aktiv, die dem Islamischer Staat oder Al-Kaida die Treue geschworen haben. (dpa)

