02:51 Uhr

Mindestens zwei Tote bei neuem Erdbeben in Indonesien Newsticker

Bei den jüngsten Erdbeben auf der indonesischen ferieninsel Lombok sind gestern mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

Das teilte ein Sprecher der nationalen Zivilschutzbehörde, mit. Die Erdstöße hätten weitere Schäden an Gebäuden verursacht und auf der ganzen Insel für Stromausfall gesorgt. Gestern hatten zwei Erdstöße die Insel erschüttert - zunächst wurde am Morgen ein Beben der Stärke 6,5 gemessen, auf das am Abend ein Erdbeben der Stärke 6,9 folgte. Bei einem schweren Beben am 5. August waren mindestens 460 Menschen getötet und rund 7800 verletzt worden. (dpa)

Themen Folgen