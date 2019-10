vor 39 Min.

Missbrauchsvorwürfe: R. Kelly muss vorerst in Haft bleiben

Der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte US-Sänger R.

Kelly muss vorerst weiter in Haft bleiben. Nach der Staatsanwaltschaft lehnte in New York auch Richterin Ann Donnelly bei einer Gerichtsanhörung eine Haftentlassung auf Kaution ab. Es bestehe ein Fluchtrisiko, zudem habe Kelly in der Vergangenheit schon zu oft versucht, Ermittlungen gegen ihn zu behindern, argumentierte die Richterin bei dem Termin im Stadtteil Brooklyn. Kelly war wie erwartet nicht zu der Anhörung erschienen. (dpa)

