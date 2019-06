23:45 Uhr

Missglückter Einparkversuch - zwei Eiscafé-Besucher verletzt

Bei einem missglücktem Einparkversuch hat ein Autofahrer in Nordrhein-Westfalen zwei Besucher eines Eiscafés verletzt.

Der 78-Jährige wollte nach Polizeiangaben vor dem Café in Wilnsdorf parken und fuhr in eine Sitzgruppe. Eine 75-jährige Frau kam mit schweren und ein 82-jähriger Mann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Laut Polizei ist es wahrscheinlich, dass der Mann das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte. (dpa)

