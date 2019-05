vor 17 Min.

Misstrauensvotum: Kurz eröffnet inoffiziell den Wahlkampf

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat wenige Stunden nach dem Misstrauensvotum gegen ihn und seine Regierung seine Anhänger auf den anstehenden Wahlkampf eingestimmt.

"Ich bin noch immer hier", rief er seinen Konkurrenten zu, die ihn am Nachmittag im Parlament aus dem Amt gedrängt hatten. "Am Ende des Tages, im September, da entscheidet in einer Demokratie das Volk - und darauf freue ich mich." Die ÖVP werde die Übergangsregierung, die Bundespräsident Alexander Van der Bellen nun einsetzen muss, bedingungslos unterstützen. (dpa)

Themen Folgen