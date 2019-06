vor 20 Min.

Mit Bombe gedroht: Schwedische Polizei schießt auf Mann

Die schwedische Polizei hat im Hauptbahnhof von Malmö auf einen Mann geschossen, der mit einer Bombe gedroht hatte.

Der Verdächtige habe angegeben, Waffen und Sprengstoff bei sich zu haben, teilte die Polizei in Schwedens drittgrößter Stadt mit. "Die Situation wurde so bedrohlich, dass ein Beamter mindestens zweimal schoss und den Mann in die Beine traf", sagte ein Sprecher. Der Bahnhof wurde geräumt. Außer dem Verdächtigen sei niemand verletzt worden. Ein Sprengstoffkommando habe eine der drei Taschen des Mannes kontrolliert gesprengt. Die Analyse des Inhalts stand noch aus. (dpa)

Themen Folgen