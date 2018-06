15:09 Uhr

Mit Goretzka und Süle gegen Südkorea - Müller raus Newsticker

Joachim Löw setzt im so wichtigen letzten Gruppenspiel gegen Südkorea erstmals bei der Fußball-WM in Russland auf Leon Goretzka und Niklas Süle.

WM-Neuling Goretzka kommt für Thomas Müller in die Startelf, Süle ersetzt im Abwehrzentrum seinen gesperrten Münchner Vereinskollegen Jérôme Boateng. Mats Hummels kehrt nach Verletzung in die Innenverteidigung zurück. Außerdem rücken Mesut Özil und Sami Khedira nach einem Spiel Pause wieder in die deutsche Startformation. Weltmeister Deutschland muss mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnen, um sicher ins Achtelfinale einzuziehen. (dpa)

Themen Folgen