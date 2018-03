16:57 Uhr

Mögliche Terrorbedrohung: US-Botschaft in Ankara geschlossen Newsticker

Wegen einer möglichen Terrorbedrohung bleibt die US-Botschaft in der Türkei an diesem Dienstag den zweiten Tag in Folge geschlossen.

Die Botschaft rief amerikanische Staatsbürger dazu auf, die diplomatische Vertretung in der Hauptstadt Ankara und auch Menschenansammlungen zu meiden. Die türkischen Behörden verschärften die Sicherheitsmaßnahmen. In einer Mitteilung des Gouverneurs von Ankara heißt es: Grundlage seien US-Informationen über eine mögliche terroristische Bedrohung, die sich gegen die amerikanische Botschaft und gegen Plätze richte, an denen sich Amerikaner aufhielten.(dpa)

