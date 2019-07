"Morgenmagazin": Statt Live-Sendung zeigte ARD und ZDF Aufzeichnung

vor 6 Min.

Das ARD/ZDF-"Morgenmagazin" wird seit Jahren von Sven Lorig live moderiert. Nur heute, am Dienstagmorgen, nicht: TV-Zuschauer sahen eine Stunde lang eine Aufzeichnung.

Das "MoMA" wird jede zweite Woche von Montag bis Freitag ab 5.30 Uhr bis 9.00 Uhr morgens live ausgestrahlt. Nur an diesem Dienstagmorgen wurde eine Stunde lang nichts live gesendet. Dazu gab es sogar eine eingeblendete Nachricht im TV: "Dies ist eine Aufzeichnung der Stunde zwischen 6 und 7 Uhr."

Erst um kurz vor 8.00 Uhr lüftete Moderator Sven Lorig das Geheimnis: "Die letzte Stunde mussten wir wiederholen, weil im Westdeutschen Rundfunk gestreikt wird."

Tatsächlich haben mehrere Gewerkschaften Mitarbeiter des WDRs am Dienstag, den 9. Juli, zum Warnstreik aufgerufen. Mit einer ganztägigen Aktion wollen Verdi und der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) den Druck in den aktuellen Tarifverhandlungen erhöhen. Ob es im Laufe des Tages nochmal zu so einer Situation kommt, ist bis jetzt noch nicht bekannt geworden.

"Morgenmagazin"-Moderator Sven Lorig sieht sich beim Arbeiten zu

Obwohl die Situation für das "Morgenmagazin" außergewöhnlich war, nahm Moderator Sven Lorig das Ganze mit Humor. Auf Instagram schreibt er in seiner aktuellen Story: "Wir senden die vergangene Stunde und ich kann mir beim Arbeiten zusehen." Auch seine Co-Moderatorin Anja Bröker beurteilt die Lage in der Instagram-Story: "Das ist bizarr im MoMa-Studio".

Außerdem sei es das erste Mal, dass Lorig diese Situation erlebe, erklärt der Moderator im Video. Seit 2003 moderiert Sven Lorig das "MoMa". Anja Bröker ist seit 2013 ebenfalls Moderatorin des Nachrichtenmagazins, das über Neuigkeiten in sämtlichen Themenbereichen von Politik bis Boulevard berichtet.

Ab 8.00 Uhr ging es aber für Sven Lorig und Anja Bröker wieder mit der Arbeit weiter: Dann wurde das "Morgenmagazin" wie üblich live in der ARD und im ZDF ausgestrahlt. (AZ mit dpa)

