vor 34 Min.

Moskauer begrüßen ausgelassen das neue Jahr

Die russische Hauptstadt Moskau hat mit einem großen Fest am Roten Platz ausgelassen das neue Jahr 2020 begrüßt.

Zehntausende lagen sich um Mitternacht bei kühlem Wetter in den Armen, während am Himmel ein großes Feuerwerk zu sehen war. Die Feiern waren von einem Großaufgebot der Polizei und Sicherheitskontrollen begleitet. In Moskau wurde das neue Jahr zwei Stunden früher als in Deutschland eingeläutet. Die weiter östlich gelegenen Landesteile waren noch früher dran. Russland hat elf Zeitzonen. (dpa)

