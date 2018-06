02:33 Uhr

Motorbootfahrer stirbt bei Rennen auf der Mosel Newsticker

Auf der Mosel ist bei einem Motorbootrennen einer der Fahrer ums Leben gekommen.

Das Boot des Mannes sei kurz nach dem Start abgehoben und auf dem Dach gelandet, teilte die Polizei Trier mit. Ein dahinter fahrendes Sportboot krachte mit voller Wucht in die Unglücksstelle. Der verunglückte Mann wurde 54 Jahre alt. Der Unfall ereignete sich in Traben-Trarbach in Rheinland-Pfalz. Alle weiteren Rennen für das Wochenende hat der Veranstalter abgesagt. (dpa)

Themen Folgen