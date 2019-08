vor 35 Min.

Münchner Flughafen: Abfertigung läuft wieder - Mann gefasst

Die Abfertigung von Passagieren am Münchner Flughafen ist nach einer Räumung wieder komplett angelaufen.

Nachdem Fluggäste zunächst nur wieder ins Terminal 1 konnten, sei nun auch das Terminal 2 freigegeben, sagte ein Airport-Sprecher. Ein Fluggast war am Morgen ersten Erkenntnissen zufolge aus einem sogenannten nicht sicheren Drittstaat am Flughafen angekommen und vor einer Einreisekontrolle über eine Notausgangstür in einen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen. Daraufhin räumte die Bundespolizei das Terminal 2 sowie die Bereiche B und C im Terminal 1. (dpa)

