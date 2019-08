10:59 Uhr

Mützenich will dauerhaft SPD-Fraktionschef werden

Der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will das Spitzenamt dauerhaft übernehmen.

Er wolle sich im September zur Wahl stellen, schrieb Mützenich in einem Brief an die Fraktionsmitglieder, der der dpa vorliegt. Er hatte die Fraktionsführung Anfang Juni kommissarisch übernommen, nachdem Andrea Nahles zurückgetreten war. "Klarheit und das Bekenntnis zur Verantwortung scheinen mir in diesen Tagen von besonderer Bedeutung", begründete Mützenich den Zeitpunkt seiner Mitteilung. (dpa)

