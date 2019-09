vor 36 Min.

Mutmaßlicher Frauenmörder in Göttingen gefasst

Einen Tag nach der Tötung einer Frau in Göttingen hat die Polizei am Abend den mutmaßlichen Täter gefasst.

Der 52-jährige Mann sei vor einem Schnellrestaurant in der Stadt festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge habe den Tatverdächtigen erkannt und die Beamten alarmiert. Kurz darauf sei der 52-Jährige überwältigt und festgenommen worden. Der Tatverdächtige soll am Donnerstag bei einem Streit auf offener Straße in Göttingen eine Bekannte umgebracht und eine weitere Frau schwer verletzt haben. Die Fahndung nach ihm hielt die Gegend in Atem. (dpa)

Themen folgen