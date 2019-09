vor 55 Min.

Mutter und Sohn nach Streit tot - Ehemann in Lebensgefahr

Bei einem Familienstreit im hessischen Hofgeismar sind eine 60-Jährige und ihr 32 Jahre alter Sohn ums Leben gekommen.

Der Ehemann und Vater der beiden Getöteten ist schwer verletzt und schwebt noch in Lebensgefahr. Zu Motiv und Ablauf der Tat machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Wer wen verletzte, ist noch unklar. "Es gibt aber keine Hinweise, dass andere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sind", erklärte die Polizei. Vater, Mutter und Sohn hätten zusammen in einem Haus gelebt. (dpa)

Themen Folgen