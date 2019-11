vor 25 Min.

Nach BER-Eröffnung Änderungen an Flugrouten möglich

Nach der geplanten Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens am 31.

Oktober 2020 könnte es noch einmal Änderungen an Teilen der umkämpften Flugrouten geben. Darauf wies die Deutsche Flugsicherung hin. "Dort, wo es notwendig ist, werden wir dann Betriebsverfahren anpassen", kündigte DSF-Chef Klaus-Dieter Scheurle nach der Bekanntgabe des BER-Eöffnungstermins an. Zunächst werde das Unternehmen aber das erste Betriebsjahr nutzen, um Erfahrungen zu sammeln, heißt es in einer Mitteilung. (dpa)

