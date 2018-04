vor 59 Min.

Nach Bayerns 2:1 - Vidal und Bernat wieder verletzt Newsticker

Der FC Bayern München hat nach dem Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla zwei verletzte Spieler zu beklagen.

Die beiden gegen Borussia Dortmund fehlenden Profis Arturo Vidal und Juan Bernat treten die Rückreise nach München mit Blessuren an. Vidal, der das 6:0 gegen Dortmund am Samstag wegen einer Oberschenkelverletzung verpasste hatte, hat nach Angaben des deutschen Fußball-Rekordmeisters Knieschmerzen. Bernat zog sich am Abend eine Fleischwunde oberhalb des Sprunggelenks zu. (dpa)

