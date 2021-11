Nach Corona-Fall: Fünf Fußball-Nationalspieler in Quarantäne

Nach einem positiven Corona-Test haben sich insgesamt fünf Fußball-Nationalspieler in Quarantäne begeben müssen.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag in Wolfsburg nach einer entsprechenden Anweisung des Gesundheitsamtes mit. Die Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen Liechtenstein werde fortgesetzt.

© dpa-infocom, dpa:211109-99-923428/1 (dpa)

Bild-Bericht