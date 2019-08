vor 59 Min.

Nach Epsteins Tod Gefängnisdirektor versetzt

Das US-Justizministerium zieht aus dem Tod des US-Unternehmers Jeffrey Epstein in einer New Yorker Gefängniszelle Konsequenzen.

Der Direktor der Haftanstalt wird auf Veranlassung von Minister William Barr während der laufenden Untersuchungen versetzt. Zudem wurden die beiden Wachen, die mit der Aufsicht Epsteins in dessen Todesnacht betraut waren, beurlaubt. Dem 66-Jährigen wurde sexueller Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen. Epstein soll sich am Wochenende in dem New Yorker Gefängnis umgebracht haben. (dpa)

