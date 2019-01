vor 39 Min.

Nach Explosion vor AfD-Büro: Kein Haftantrag Newsticker

Nach einer Explosion vor dem AfD-Büro im sächsischen Döbeln sind die drei festgenommenen Tatverdächtigen möglicherweise bald wieder auf freiem Fuß.

Die Staatsanwaltschaft Chemnitz will keinen Haftantrag stellen. Es bestünden keine ausreichenden Haftgründe. Die Männer im Alter von 29, 32 und 50 Jahren waren nach dem Anschlag festgenommen worden und gelten weiter als tatverdächtig. Bei der Explosion gestern Abend entstanden am Gebäude erhebliche Schäden an der Tür und an der Fensterscheibe. Verletzt wurde niemand. (dpa)

Themen Folgen