vor 42 Min.

Nach Karriere-Ende: Schweinsteiger erhielt Nachricht von Merkel

Nach seinem Rücktritt hat sich auch die Bundeskanzlerin beim ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger gemeldet.

"Ich habe tatsächlich gerade eine Nachricht von Angela Merkel bekommen wegen meines Karriere-Endes. Es ist wirklich schön zu spüren, dass sie in so einem Moment an mich denkt", sagte der Weltmeister von 2014 in einem Interview der "Bild am Sonntag". Schweinsteiger hatte am 8. Oktober das Ende seiner aktiven Laufbahn bekanntgegeben. Zuletzt spielte der 35-Jährige in den USA bei Chicago Fire. (dpa)

