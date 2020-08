vor 18 Min.

Nach Kipping zieht sich auch Riexinger als Linken-Chef zurück

Nach der Linken-Chefin Katja Kipping hat auch ihr Co-Vorsitzender Bernd Riexinger angekündigt, im Oktober nicht wieder für den Spitzenposten zu kandidieren.

Das gab der 64-Jährige am Samstag in einer schriftlichen Erklärung an die Parteigremien bekannt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

