vor 37 Min.

Nach Mord an Ehepaar in Nordhausen Haftbefehl erlassen Newsticker

Im Fall des an Heiligabend getöteten Rentner-Ehepaares in Nordhausen in Thüringen ist Haftbefehl gegen einen Verdächtigen erlassen worden.

Dem 56-Jährigen wird Mord zur Last gelegt. Details, etwa zum Motiv des Mannes, wollten die Ermittler aus ermittlungstaktischen Gründen weiterhin nicht nennen. Der Verdächtige war am Freitag festgenommen worden. Er stammt aus dem Umfeld des Paares und sei geständig, hatte die Polizei mitgeteilt. Es hatte einen DNA-Treffer bei der Spurenauswertung gegeben. (dpa)

