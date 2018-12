16:57 Uhr

Nach Pinkelpause - Mann fand Rückweg zum Taxi nicht mehr Newsticker

Ein 23-Jähriger hat mit einer Pinkelpause in einem Wald beim österreichischen Attnang-Puchheim eine größere Suchaktion ausgelöst.

Wie die Polizei berichtete, hatte der junge Mann am Morgen ein Taxi verlassen, um sich im Gehölz zu erleichtern. Da er nicht mehr zurückkehrte, schlug sein Begleiter Alarm. Es beteiligten sich 14 Spürhunde, ein Hubschrauber und 30 Angehörige von Polizei und Feuerwehr an der Suche. Nach rund vier Stunden meldete sich der 23-Jährige aus einem Ort in der Nähe des Taxi-Stopps. Er war unverletzt und gab an, den Rückweg nicht mehr gefunden zu haben. (dpa)

Themen Folgen