vor 52 Min.

Nach Todesfällen: Thomas Cook quartiert Gäste in Ägypten um Newsticker

Nach zwei mysteriösen Todesfällen in einem Hotel im ägyptischen Badeort Hurghada hat der britische Reiseveranstalter Thomas Cook alle seine Gäste von dort ausquartiert.

Das bestätigte das Unternehmen der dpa. Zuvor war bekannt geworden, dass ein britisches Ehepaar während seines Aufenthalts in dem Hotel in Hurghada gestorben war. "Die Todesumstände sind noch unklar." Es gebe weitere Berichte von einem erhöhten Niveau an Krankheitsfällen unter den Gästen, so Thomas Cook. Auch eine zweistellige Zahl deutscher Gäste wurde vorsichtshalber in andere Hotels in Hurghada umquartiert. (dpa)

Themen Folgen