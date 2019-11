13:55 Uhr

Nach Tötungsdelikt in Passau: Tatverdächtiger festgenommen

Nach dem Tötungsdelikt in der Innenstadt von Passau hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Es handelt sich um einen 26-jährigen Mann mit iranischer Staatsbürgerschaft, wie die Polizei mitteilte. Er habe sich gestellt und werde dem Haftrichter vorgeführt. Ein 33-jähriger Mann war am Donnerstag in der Innenstadt von Passau mit einer schweren Stichverletzungen gefunden worden. Der Mann, der wie der mutmaßliche Täter laut Polizei iranischer Staatsbürger ist, starb wenig später an seinen schweren Verletzungen. (dpa)

Themen folgen