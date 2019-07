vor 2 Min.

Nach schwerem Sexualdelikt in Mülheim: 14-Jähriger in Haft

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer jungen Frau in Mülheim an der Ruhr ist einer der drei 14 Jahre alten Verdächtigen in Haft.

Das teilte die Staatsanwaltschaft Duisburg am Abend mit. Das Amtsgericht habe den Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr erlassen. Es sei nämlich bekanntgeworden, dass der 14-Jährige schon vor der Tat - damals noch im strafunmündigen Alter - wegen zweier sexueller Belästigungen aufgefallen war. Bei dem Verbrechen war am Freitagabend eine Frau vergewaltigt worden. (dpa)

