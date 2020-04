17:33 Uhr

Nachrichtenagentur AP: US-Musiker Bill Withers gestorben

Der US-Musiker Bill Withers ist nach Informationen der Nachrichtenagentur AP tot.

Withers, der mit Songs wie "Ain't No Sunshine" und "Lean on Me" weltweit berühmt geworden war, sei bereits am Montag im Alter von 81 Jahren in Los Angeles an einem Herzleiden gestorben, berichtete AP am Freitag unter Berufung auf die Familie des Musikers. (dpa)

