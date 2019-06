vor 5 Min.

Nackter Mann sorgt für Aufregung in der Tiefkühlabteilung

In der Tiefkühlabteilung eines Supermarktes in Nordrhein-Westfalen hat ein nackter Mann einen bizarren Auftritt hingelegt.

Der 32-Jährige habe sich in der Tiefkühlabteilung des Marktes in Hemer komplett ausgezogen, teilte die Polizei mit. Als verdutzte Kunden, darunter Kinder, eine Verkäuferin riefen, hatte der Mann zumindest seine Hose wieder an - und ergriff die Flucht. Dabei schnappte er sich noch eine Bierdose und eine Banane, so die Polizei. Ob der Mann wegen hoher Temperaturen lediglich Abkühlung suchte, blieb unklar. (dpa)

