vor 56 Min.

Nahles tritt vom SPD-Partei- und Fraktionsvorsitz zurück

SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles tritt zurück.

Sie werde am Montag im Parteivorstand ihren Rücktritt als SPD-Vorsitzende und am Dienstag ihren Rücktritt als Fraktionschefin erklären, teilte Nahles am Sonntag in Berlin mit. (dpa)

