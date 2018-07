16:05 Uhr

Naumburger Dom zum Unesco-Welterbe ernannt Newsticker

Der Naumburger Dom in Sachsen-Anhalt ist zum Weltkulturerbe der Unesco ernannt worden.

Das Welterbekomitee nahm die deutsche Bewerbung am Sonntag bei der Sitzung in Bahrain nach einer mehr als einstündigen Debatte an. (dpa)

Themen Folgen