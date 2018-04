12:53 Uhr

Netanjahu begrüßt Angriff der Westmächte in Syrien Newsticker

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat den Angriff der Westmächte in Syrien begrüßt.

"Israel unterstützt vollkommen die Entscheidung von US-Präsident Trump, gegen den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien vorzugehen", sagte Netanjahu während einer Kabinettssitzung in Jerusalem. Bei einem Telefonat habe er der britischen Premierministerin Theresa May gesagt, die wichtige internationale Botschaft des Angriffs sei "null Toleranz für den Einsatz von Massenvernichtungswaffen". (dpa)

