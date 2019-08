vor 50 Min.

Neue Hoffnung im Handelsstreit beflügelt die Wall Street

An der Wall Street haben die Anleger nach der Schwäche zu Wochenbeginn viel Mut geschöpft.

Anlass dazu gaben ihnen neue Signale im Handelsstreit mit China. Aus den USA hieß es, dass neue Zölle auf chinesische Importe in den Dezember verschoben werden. Aus China wiederum wurden baldige telefonische Verhandlungen in Aussicht gestellt. Der Dow Jones stand am Ende bei 26 279,91 Punkten. Das ist ein Plus von 1,48 Prozent. Am Devisenmarkt profitierte der US-Dollar von der Hoffnung im Handelsstreit. Der Euro kam entsprechend unter Druck, er kostete zuletzt nur noch 1,1172 Dollar. (dpa)

Themen Folgen