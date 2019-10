vor 20 Min.

Neue Morddrohung gegen CDU-Spitzenkandidat Mohring

Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring hat erneut eine Morddrohung erhalten.

Dieses Mal sei das Schreiben per E-Mail gekommen, sagte Mohring in einem Video auf Twitter. "Bis heute Mittag um 12.00 sollte ich meinen Wahlkampf einstellen. Das haben Rechtsextremisten von mir gefordert in einer E-Mail, die ich vorgestern Nacht bekommen habe", sagte Mohring in dem Video. Und weiter: "Wenn ich das nicht tue, dann wollen sie mich abstechen, so wie die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, oder gar eine Autobombe zünden." (dpa)

