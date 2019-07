vor 39 Min.

Neues britisches Kabinett tritt erstmals zusammen

Das neue britische Kabinett unter Premierminister Boris Johnson ist zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen.

Später wird Johnson im Unterhaus seine erste Rede als Regierungschef halten. Der Brexit-Hardliner hatte mehr als die Hälfte des Kabinetts neu besetzt. Er setzte auf allen wichtigen Positionen Befürworter des EU-Austritts ein. Johnson hatte schon nach seiner Ernennung zum Premier betont, dass er nicht von seinen Plänen ablässt: Er will Großbritannien am 31. Oktober aus der Europäischen Union führen - und würde notfalls auch einen Austritt ohne Abkommen in Kauf nehmen. (dpa)

