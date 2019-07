vor 60 Min.

Neuseeland: Waffen-Rückkauf nach Christchurch-Anschlag

Neuseeland hat nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch mit Dutzenden Toten erstmals Waffen von ihren Besitzern zurückgekauft.

Dabei seien auch Ersatzteile und Zubehör im Wert von umgerechnet rund 260 000 Euro übergeben worden, teilte die Polizei mit. In den kommenden Monaten sind mehr als 250 weitere Rückkaufaktionen landesweit geplant. Bei dem Anschlag auf die beiden Moscheen in Christchurch Mitte März waren 51 Menschen getötet worden. Als mutmaßlicher Attentäter sitzt ein 28 Jahre alter Rassist und Rechtsextremist aus Australien in Untersuchungshaft. (dpa)

