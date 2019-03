vor 36 Min.

Neuseeland gibt Startschuss für Aktionstag gegen Klimawandel

Mit Protestmärschen von mehreren Tausend Schülern in Neuseeland hat der weltweite Aktionstag gegen den Klimawandel begonnen.

In dem Pazifikstaat sind mehr als 30 Demonstrationen geplant. Unter dem Motto "#FridaysForFuture stehen weltweit etwa 1700 Kundgebungen in rund 100 Ländern auf dem Programm, auch in verschiedenen deutschen Städten. Symbolfigur der Schülerbewegung ist die 16-Jährige Schwedin Greta Thunberg, die im vergangenen Sommer den Anstoß für die Freitagsproteste gegeben hatte. (dpa)

