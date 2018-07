vor 24 Min.

Niedriger Wasserstand - Binnenschiffe nicht voll beladen Newsticker

Die anhaltende Trockenheit in Deutschland hat auch Folgen für die Binnenschifffahrt.

Auf dem Rhein und anderen Flüssen können Güterschiffe nicht mehr voll beladen werden. Das sei im Sommer aber nichts Ungewöhnliches, sagte Roberto Spranzi, Vorstand der Binnenschiffer-Genossenschaft DTG in Duisburg, der Deutschen Presse-Agentur. Die Ladung werde in den meisten Fällen auf mehrere Schiffe verteilt. In der DTG haben sich rund 100 selbstständige Schiffseigentümer, sogenannte Partikuliere, zusammengeschlossen. (dpa)

