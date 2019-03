vor 37 Min.

Nolans Batman-Trilogie zum 80. Helden-Jubiläum im Kino

Der britische Star-Regisseur Christopher Nolan und das Hollywood-Studio Warner Bros.

wollen das 80. Jubiläum von Superheld Batman in Amerika im Kino feiern. Dazu kommt Nolans Batman-Zyklus - "Batman Begins", "The Dark Knight" und "The Dark Knight Rises" - in fünf US-Städten im Imax-Format erneut auf die Leinwand. Batman erschien erstmals am 30. März 1939 in einem DC-Comic-Heft. Zum 80. Geburtstag des maskierten Superhelden hat der US-Verlag von März bis September weltweit Veranstaltungen geplant. (dpa)

Themen Folgen