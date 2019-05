vor 19 Min.

OLG bestätigt Verbot von erstem Docmorris-Apothekenautomaten

Der bundesweit erste Docmorris-Apothekenautomat bleibt bis auf weiteres außer Betrieb.

Das Oberlandesgericht Karlsruhe bestätigte das vom Landgericht Mosbach verhängte Verbot. Docmorris, eine europaweit tätige Versandapotheke aus den Niederlanden, hatte vor zwei Jahren in der baden-württembergischen Gemeinde Hüffenhardt den ersten Automaten dieser Art in Deutschland in Betrieb genommen. Das Projekt wurde aber nach einigen Wochen gerichtlich gestoppt. (dpa)

