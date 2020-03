11:49 Uhr

Österreich will Einreisen aus Italien weitgehend stoppen

Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus will Österreich die Einreise aus Italien weitgehend stoppen.

Ausnahmen seien nur mit ärztlichem Attest möglich, kündigte Kanzler Sebastian Kurz am Dienstag in Wien an. (dpa)

