vor 41 Min.

Olympiasiegerin Vogel querschnittsgelähmt Newsticker

Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden, die weltbeste Bahnradsportlerin Kristina Vogel ist querschnittsgelähmt.

Gut zehn Wochen nach dem fürchterlichen Trainingsunfall auf der Betonbahn in Cottbus hat die 27-Jährige ihre schwere Verletzung publik gemacht. Die zweimalige Olympiasiegerin und elfmalige Weltmeisterin hatte die folgenschwere Verletzung am 26. Juni bei einem Trainingssturz erlitten. Mit Tempo 60 war sie in einen niederländischen Nachwuchsfahrer gerauscht. (dpa)

