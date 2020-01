vor 42 Min.

Panda-Zwillinge zeigen sich erstmals den Zoo-Besuchern

Die Berliner Panda-Zwillinge haben sich erstmals den Zoo-Besuchern gezeigt - allerdings vor weniger Zuschauern als erwartet.

Vermutlich schreckte das Regenwetter in der Hauptstadt einige Berliner ab. Schlangen am Eingang oder vor dem Gehege gab es zunächst keine. Sicherheitspersonal sollte Stau am Pandagehege vorbeugen und aufpassen, dass Besucher die Regeln einhalten: zum Beispiel Fotos nur ohne Blitzlicht machen und nicht an die Scheiben klopfen. Die Pandas selbst blieben trocken, sie waren in der Innenanlage - eine Art Panda-Wohnzimmer hinter Glas. (dpa)

Themen folgen