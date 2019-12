vor 18 Min.

Papst: Kirche muss sich "ins Getümmel" stürzen

Rom (dpa) - Papst Franziskus hat die Kirche zum Jahreswechsel aufgerufen, sich "ins Getümmel" zu stürzen und sich den Menschen wieder zu nähern.

"Wir sind aufgerufen, andere zu treffen und auf ihr Dasein, ihren Hilfeschrei zu hören", sagte der Pontifex bei der traditionellen Vesper zum Jahresabschluss im Petersdom in Rom. Die Menschen und die Kirche müssten zuhören und miteinander reden. Vor der Messe hatte Franziskus spontan eine Kirche in Rom besucht, um an der Trauerfeier für eine persönliche Freundin teilzunehmen. (dpa)

