vor 35 Min.

Papst beendet schwierige Irland-Reise Newsticker

Papst Franziskus beendet heute seinen Kurzbesuch in Irland.

Am Morgen soll das katholische Kirchenoberhaupt in den Marienwallfahrtsort Knock im Westen des Landes aufbrechen. Vor der Rückreise nach Rom ist ein Abschlussgottesdienst im Phoenix Park in Dublin geplant, zu dem mehr als eine halbe Million Katholiken erwartet werden. Franziskus war gestern in dem katholischen Land eingetroffen, das von massivem Missbrauch an Kindern und Frauen durch Priester und Ordensschwestern erschüttert wurde. Franziskus sprach von einem "schweren Skandal". (dpa)

